Landsberg: Zündler am DZG besprühen auch eine Wand

Drei Jugendliche richten am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg noch mehr Schaden an als zunächst gemeldet. Ihre Identität ist weiterhin nicht bekannt.

Noch etwas mehr Schaden als zunächst gemeldet haben drei junge Leute am Vorabend des 1. Mai am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg angerichtet. Wie die Polizei am Dienstag ergänzte, wurden an einer Wand der Schule und einer Statue auch Graffitis entdeckt. Diese wurden dort am Freitagabend gegen 20.50 Uhr angebracht. Danach setzten die Täter einen Mülleimer und einen Papiercontainer in Brand. Laut Polizei beläuft sich der gesamte Sachschaden auf rund 7000 Euro, zunächst war man von rund 5000 Euro ausgegangen.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise

Wer dafür verantwortlich ist, ist weiterhin unklar. Die Polizei spricht von drei Jugendlichen beziehungsweise Heranwachsenden. Die schlanken männlichen Täter waren vermummt und entkamen unerkannt. (lt)

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08191/932-0.

