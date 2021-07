Landsberg: Zwei Fahrerinnen bei Zusammenstoß verletzt

Zwischen Landsberg und Pürgen stoßen zwei Autos zusammen. Eine 29-Jährige wird mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Am Sonntag sind zwischen Pürgen und Landsberg zwei Fahrerinnen mit ihren Autos zusammengestoßen. Eine 29-Jährige Münchnerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 63-Jährige aus dem Landkreis Augsburg gegen 1.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte stark gegen und kam dadurch so weit in den Gegenverkehr, dass sie mit dem Fahrzeug der Münchnerin kollidierte.

Die 29-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Landsberg befreit werden. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Laut Polizei erlitt sie "nach momentanen Erkenntnissen aber keine schwerwiegenden Verletzungen“. Die 63-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Autos der beiden Frauen entstanden ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch