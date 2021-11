Landsberg

06:01 Uhr

Landsberger Apotheker kritisiert Arbeit des Impfzentrums

Lange Warte- und beschränkte Öffnungszeiten: Das Impfzentrum in Penzing und das zuständige Landratsamt stößt auf Kritik.

Plus Dem Impf- und Testzentrum in Penzing fehlen noch Mitarbeitende, um den Anforderungen der vierten Corona-Welle gerecht zu werden. Auch eine Geimpfte bemängelt das Vorgehen des Landratsamts

Von Vanessa Polednia

Apotheker Marc Schmid ist sauer. Er und seine Beschäftigten seien überfordert und verzweifelt gewesen, als sich immer mehr Menschen in der Landsberger Altstadt testen lassen wollten. Der Grund für den Trubel in der Lech-Apotheke: Vor zwei Wochen seien mehrere Menschen mit Corona-Symptomen im Impf- und Testzentrum Penzing abgewiesen und zur Durchführung eines PCR-Tests nach Landsberg geschickt worden. „Im Impfzentrum Penzing stehen riesige Hallen zur Verfügung, aber anstatt das Infektionsrisiko zu minimieren, schicken sie die Menschen in die Stadt“, beschwert sich Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen