Landsberger Apotheker kritisiert Arbeit von Test- und Impfzentrum

Das Memminger System will man in Landsberg nicht umsetzen. „Aber es herrscht freie Standortwahl“, betont Müller. Das ist eine Bankroterklärung des Landratsamtes Landsberg. Über unsere Behörden sollte nach der Krise einmal deutlich diskutiert werden. Hier wird oft vergessen von wem diese bezahlt werden. Von unseren Steuergeldern bezahlt aber sofort wenn es gefährlich werden könnte die Schotten dicht machen. Ich frage mich was los wäre wenn VerkäuferInnen, RettungsanitäterInnen, AphotkererInnen, PflegerInnen, etc. gesagt hätten wir wollen keinen Kundenkontakt. Ich hoffe das hier bald möglichst eine Disskusion über das kollektive Versagen der Politik und der Behörden statt findet. So ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Mir reicht das Totschlagarkument Personalmangel nicht. Wenn ich sehe was Betriebe leisten müssen und diese können nicht sagen wir haben dafür keine Personal. Statt für 95% in Kurzarbeit zu gehen könnten hier standortübergreifend Personal ausgeliehen werden. Vielleicht sollte auch darüber nachgedacht werden in Zukunft eine mobile Reserve aufzubauen. Auf diese kann im Krisenfall dann zurück gegriffen werden. Diese könnte bestehen aus rüstigen Rentnern, Studenten, Schüllern und warum nicht aus Arbeitslosengeld 1 und 2 BezieherInnen. Das erwarte ich von einer funktionierenden Politik und öffentlichen Hand. Und jetzt wird es polemisch: Wer 135 Millionen für ein Schulschiff ausgibt hat genug Geld.

