Landsberger Faschingsverein gerettet, Umzug (noch) nicht

Plus Der Landsberger Gastronom Claus Moritz ist neuer Vorsitzender des Faschingsvereins Licaria. Was ist mit dem Umzug 2022?

Bereits vor einigen Wochen verkündete Axel Ludwig, damals Vorsitzender des Landsberger Faschingsvereins Licaria, seinen Rückzug (LT berichtete). Damit war auch die Zukunft des beliebten Gaudiwurms ungewiss. Nun ist allerdings ein Nachfolger gefunden: Der Gastronom Claus Moritz übernimmt das Amt – und hat einiges vor. Was für das kommende Jahr geplant ist.