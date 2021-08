Landsberger Kleinkunstbühne: Ein schlagkräftiges Programm zum Jubiläum

Plus Nach der von Corona geprägten Vorsaison erweitert s’Maximilianeum den Spielplan. Das Jubiläum der Landsberger Kleinkunstbühne soll gewürdigt werden.

Auf ein Neues, und das zum 30-Jährigen: Die Organisatoren der Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und nach den teilweise ausgefallenen Veranstaltungen 2020/21 für die kommende Saison ein äußerst schlagkräftiges Programm zusammengestellt. Das dieses Mal sogar um zwei auf jetzt zwölf Auftritte erweitert wurde: „Wir wollten den Künstlern, deren Auftritt vergangene Saison gestrichen werden musste, eine zweite Auftrittsmöglichkeit bieten.“