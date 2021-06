Landsberger Kultursommer: Projekte für die Jugend

Der Landsberger Verein „Kunst hält Wache“ hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle.

Die Pandemie hat vor allem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten genommen, sich kreativ auszudrücken. Musik und Kunstunterricht sowie Theater- und Konzertprojekte wurden coronabedingt abgesagt. Der Verein „Kunst hält Wache“ hat nun im Rahmen des Landsberger Kultursommers ein Programm für die Sommermonate zusammengestellt.

Unter dem Titel „Holzwege“ werden laut einer Pressemeldung zum Thema „Kunst und Nachhaltigkeit“ sechs Workshops in den Bereichen Theater/Perfomance, Wort/Sprache, Zeichnen/Illustration, Film/Video und Fotografie geboten. Jugendliche können sich ab sofort bewerben. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Die ersten Veranstaltungen starten am 9. Juli. In einer anschließenden Ausstellung mit zwölf professionellen Künstlern werden die Ergebnisse der Workshops der Öffentlichkeit präsentiert. „Gerade in dieser Zeit des kulturellen Verzichts durch die Pandemie wollen wir möglichst vielen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich kreativ mit den Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen“, sagt der künstlerische Leiter Franz Hartmann. Der in Dießen lebende Fotograf und Fotokünstler Noah Cohen will dazu anregen, dass sich die jungen Teilnehmer in den leeren Räumen der Industrieruinen mitten im Frauenwald fotografieren (9. und 10. Juli, Anmeldung: fotonoah@gmx.de). „Es sind nutzlose Räume einer untergegangenen Zeit, die wir auf diese Weise verwandeln wollen“, sagt Cohen. „Nachhaltigkeit entsteht dabei als Begegnung des Gestrigen mit dem Morgen.“

Ein mehrtägiger Comic-Workshop ist geplant

Der ursprünglich aus Landsberg stammende Illustrator und Comiczeichner Paul Rietzl veranstaltet einen mehrtägigen Comic-Workshop, in dem die Bedeutung des Waldes in heutiger Zeit herausgearbeitet werden soll. Von der Idee über die Geschichte geht es zur finalen Umsetzung als Comic. Die Teilnehmer erlernen laut Pressemeldung die Grundkenntnisse des Comiczeichnens und arbeiten weitgehend selbstständig in entspannter Atelier-Atmosphäre an ihren Geschichten (17., 18., 25. und 31. Juli, Anmeldung: paul.rietzl@posteo.de).

Der Fotograf Noah Cohen in seinem Fotostudio. Foto: Uschi Nagl

Leni Gwinner veranstaltet einen Slam-Workshop zum Thema Bäume (23., 24. und 25. Juli; Anmeldung: leni.gwinner@web.de). „Wir wollen uns zusammentun, mit Wörtern spielen, diese zu wunderbaren Sätzen zusammenfügen, Geschichten erzählen und Tricks erlernen, um unsere Texte noch besser zu schreiben.“

Filmemacher Lennart Hüper vermittelt Grundlagen des dokumentarischen Erzählens

Die Inninger Künstlerin Leila Morgenstern wird mit den Jugendlichen Kunstwerke mit verschiedenen Techniken zu Papier bringen und diese auf ein großes hölzernes Plus kleben. „So können wir einen positiven Kontrast zu diesen schwierigen Zeiten schaffen“, erläutert die Künstlerin (5., 9. und 12. August; Anmeldung: leilamorgenstern@yahoo.de).

In dem dreitägigen Workshop „Der dokumentarische Blick“ vermittelt der Filmemacher Lennart Hüper Grundlagen des dokumentarischen Erzählens. Im Vordergrund stehe die Praxis, das Ausprobieren. „Denn nur dadurch kann ein eigener dokumentarischer Blick entstehen“ (4. bis 6. August; Anmeldung: mail@lennarthueper.com).

Das Landsberger Elle Kollektiv mit Luis Lüps bietet laut Pressemeldung den Theaterworkshop „Der trojanische Wald“ für Jugendliche ab 13 Jahren. Dabei sollen die jungen Menschen sich dem Thema Tarnung nähern. „Tarnung, oder nennen wir es hier Maskierung, ist eines der Grundprinzipien des Theaters und Rollenspiels“, sagt Luis Lüps. Zum Abschluss sei ein theatraler Umzug vom Frauenwald in die Innenstadt von Landsberg geplant (Anfang Oktober – genaue Termine werden bekannt gegeben; Anmeldung: wir@ellekollektiv.de). (lt)