Landsberger Kunstnacht wird um „Kunstzeit“ erweitert

Noch ist offen, ob die Lange Kunstnacht in Landsberg im September stattfinden kann. Schon jetzt steht fest, dass die Kultur mit der „Kunstzeit“ eine große Bühne bekommt.

Hinter vielen geplanten Events, Volksfesten und Konzerten stehen derzeit aufgrund der Corona-Pandemie noch Fragezeichen. Auch hinter der Langen Kunstnacht, die jedes Jahr im September stattfindet. Aber schon jetzt steht fest: Die „Kunstzeit“ ergänzt die Kunstnacht. Das gab die Stadt Landsberg am Montag bekannt.

Die „Lange Kunstnacht“ steht am 18. September im Kalender des Landsberger Kulturlebens. In welcher Form das beliebte Event stattfinden kann, ist aufgrund der Corona-Lage nicht sicher planbar. Daher hat das Kulturbüro in enger Zusammenarbeit mit den Landsberger Kulturschaffenden eine Alternative entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr wird die Kunstnacht zur „Kunstzeit“. Einzelhandel, Gastronomie und weitere Teilnehmer sind eingeladen, ihre Schaufenster – und wenn möglich – ihre Räumlichkeiten für insgesamt zwei Wochen mit Kunst zu füllen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, bei ihnen auszustellen. Das Ganze soll während der regulären Öffnungszeiten ablaufen. In Absprache mit den Ausstellern dürfen die Kunstwerke auch verkauft werden.

Die Künstler sollen ihre Werke bei der "Kunstzeit" in Landsberg auch verkaufen können

Geplant ist die „Kunstzeit“ eine Woche vor und eine Woche nach dem Kunstnacht-Termin (vom 11. bis 25. September). Bei der Vermittlung von Künstlern ist das Kulturbüro behilflich. Ob es am 18. September möglich sein wird, zusätzlich ein Rahmenprogramm im öffentlichen Raum zu veranstalten, wird relativ kurzfristig je nach Infektionslage und geltenden Corona-Regelungen entschieden, teilt die Stadt mit.

Die Landsberger Kunstnacht in Bildern

Für die „virtuelle Kunstnacht“, die 2020 erstmals online ging, habe das Kulturbüro sehr viele positive Resonanz erfahren. Deshalb werde dieses Angebot beibehalten und erweitert. Begleitend dazu werde eine Broschüre erstellt, in der ebenfalls alle Teilnehmer – Gewerbetreibende und Künstler – vorgestellt werden.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns darauf, wenn die Landsberger Altstadt für zwei Wochen mit Kunst gefüllt sein wird“, erklärt Kulturamtsleiterin Claudia Weißbrodt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV): „Ich freue mich sehr, dass es mit der ’Kunstzeit’ möglich ist, Kunst über die Dauer von zwei Wochen in der Altstadt präsentieren. Davon profitieren die Künstlerinnen und Künstler sowie der Handel und die Gastronomie. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die an dem Konzept mitgewirkt haben.“ Alle Infos und Anmeldeunterlagen ab dem 10. Mai auf www.lange-kunstnacht.de.

Im Rahmen der Langen Kunstnacht hat das Landsberger Tagblatt auch immer den Ellinor Holland Kunstpreis vergeben. (lt)

