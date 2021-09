Landsberger Kunstzeit startet mit Anlaufschwierigkeiten

Plus Der Beginn der neuen Veranstaltungsreihe fällt in die Sommerpause. Deshalb sind noch viele verreist, sagen einige Beteiligte. Viele finden gut, dass etwas passiert, wünschen sich aber die Kunstnacht zurück

„Kunstzeit“ in Landsberg, und das zwei Wochen lang: Zum zweiten Mal muss die Lange Kunstnacht ausfallen – als Ersatz haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren die Kunstzeit ausgedacht, am Samstag war Start. Das LT begab sich auf die Suche nach teilnehmenden Geschäften und Einrichtungen.