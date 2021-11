Landsberg

vor 16 Min.

Landsbergs Heizpilz-Debatte „schlägt hohe Wellen“

Plus Das Wärmestrahler-Verbot ist auch überregional Thema. Doch die Landsberger Wirte haben ein anderes Hauptproblem.

Von Vanessa Polednia

Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefall wie man sich ihn an Heiligabend wünscht: Die Stadt Landsberg zeigt sich winterlich. Am Montagmorgen herrscht bereits reges Treiben im Bistro „Villa Rosa“ im Vorderen Anger. Das liegt nicht nur an den Frühstücksgästen, die Kaffee, gekochte Eier und Co. bestellen. Zwischen den alltäglichen Aufgaben einer Café-Betreiberin hat Valentina Hamberger an diesem Tag einen ungewöhnlichen Termin: BR-Redakteur Florian Regensburger interviewt die Landsbergerin zur Diskussion über die verbotenen Heizpilze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen