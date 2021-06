Landsberg

11:04 Uhr

Lechsteg in Landsberg: Was der Stadt Sorge bereitet

Die Arbeiten am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg sind fast beendet.

Plus Am Freitag wird der Lady-Herkomer-Steg in Landsberg eröffnet. Doch schon jetzt sind Passanten dort unerlaubt unterwegs.

Von Thomas Wunder

Am Freitagvormittag wird der neue Lechsteg in Landsberg offiziell eröffnet. Mit dem Aufschütten einer Kiesbank im September 2019 begannen die Arbeiten, jetzt sind nur noch wenige Handgriffe notwendig, dann können Fußgänger und Radfahrer über die 128 Meter lange Brücke den Lech queren. Allerdings fehlt offenbar so manchem die Geduld. Wie die Stadt verhindern will, dass der Lady-Herkomer-Steg bereits vor der Eröffnung benutzt wird.

