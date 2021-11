Letzte Meldung: Die Landsberger Stadtweihnacht ist abgesagt

Ein Schreiben des Landsberg Marktamtes stellt klar, dass die Stadtweihnacht in der geplanten Form nicht durchführbar ist. In der Sitzung des Stadtrats heute Abend wurde sie nun endgültig abgesagt.

Außengastronomie statt Stadtweihnacht? Jetzt ist es offiziell, die Landsberger Stadtweihnacht ist abgesagt. Das wurde gerade in der Sitzung des Landsberger Stadtrates den Räten von der Stadt mitgeteilt. Die Buden bleiben aber erstmal stehen, über eine Nutzung soll noch entschieden werden. Über die Außengastronomie im Winter wird gerade noch diskutiert. Hier ist eine Verlängerung bis 31. Dezember geplant. Ein ausführlicher Bericht zu beiden Themen folgt morgen.

Die Gründe für die Absage machte machte bereits ein Schreiben des Marktamtes Landsberg am Dienstag klar. Einige Wirte wurden vom LT befragt und befürworten angesichts der hohen Infektionszahlen, aber auch der hohen Auflagen, eine andere Form der Stadtweihnacht. "Wir sollten alle unsere Außenflächen weiter bewirten dürfen und dort Glühwein und Co. anbieten, bevor gar nichts stattfindet", sagt beispielsweise Pit Burek (Pit's Café). Das unterstützen auch diejenigen Landsberger Wirten, die keinen Stand auf der Stadtweihnacht haben.

Was steht im Schreiben des Marktamtes? „Wir möchten Sie informieren, dass die Landsberger Stadtweihnacht aufgrund der Vorgaben der Regierung nicht nach dem ursprünglichen Konzept durchführbar sein wird.“ Der Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder sehe vor, dass für die Gastronomie Inseln (mit Nachweis 2G) geschaffen werden und nur dort Verzehr von Getränken und Speisen gestattet ist. Diese Vorgaben seien aufgrund der beengten Platzverhältnisse in einigen Bereichen der Altstadt gar nicht umsetzbar. Zudem wäre der Bedarf an Bauzäunen und Absperrgittern enorm.

Lesen Sie dazu auch