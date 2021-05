Lösung für Erhalt des Landsberger Lechstrands gefunden

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat sich mit der Zukunft des Lechstrands am Inselbad beschäftigt. Jetzt gibt es eine Lösung, damit die Nutzung so bleibt, wie sie ist.

Am Freitagnachmittag fand eine außerordentliche Sondersitzung des Verwaltungsrats der Stadtwerke zum Lechstrand am Inselbad statt. Das Ergebnis teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit: Der Lechstrand bleibt offen und kann wie bisher genutzt werden.

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke, der Betreiber des Inselbads, Mitte April ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass die Haftungsfrage klären sollte. Denn der Lechstrand ist nur vom Inselbad aus zugänglich. Damit die Stadtwerke im Falle eines Unfalls nicht haftbar gemacht werden können, kam das Gutachten zu dem Schluss, dass der Lechstrand öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Sollte es dazu kommen, wäre das nach Ansicht der Vertreter des Vereins Lechstrand, die die Kiesfläche betreuen, das Ende des Lechstrands in der heutigen Form.

Stadtwerke organisieren eine Wasseraufsicht

Seit jeher ist der Lechstrand Teil des Inselbads und so soll es auch künftig bleiben – so ist die einhellige Meinung von Stadt und Stadtwerken, heißt es in der Pressemeldung zur Verwaltungsratssitzung. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten werden die Stadtwerke zu den Zeiten, an denen das Tor zwischen Inselbad und Lechstrand geöffnet ist, eine qualifizierte Wasseraufsicht zur Verfügung stellen. Die Stadtwerke seien bereits in konkreten Gesprächen mit Bewerbern sowie entsprechenden Organisationen.

Das Luftbild zeigt den Lechstrand in Landsberg. Foto: Robert Klinger

Während der Badesaison wird eine Öffnung des Lechstrands wie bislang an Sonnentagen mindestens von montags bis freitags ab 12 Uhr, samstags ab 11 Uhr und sonn- und feiertags ab 10 Uhr möglich sein, teilt die Stadt mit.

Die in dem Gutachten aufgezeigten Fragen wurden mit einem Experten für Haftungsrisiken umfassend erörtert und konnten geklärt werden. "Es bleibt beim bewährten und gut etablierten Zugang über das Inselbad", heißt es in der Pressemeldung. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV): „Ich freue mich, dass unser beliebter Lechstrand bleiben kann und wir gemeinsam schnell zu einer guten Lösung gefunden haben.“ Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke: „Ich freue mich, dass wir eine Lösung gefunden haben im Sinne der Tradition des Lechstrands und der Sicherheit der Badegäste.“

