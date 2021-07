Landsberg

05:55 Uhr

Lore Först war das Sprachrohr der Senioren in Landsberg

Plus Die Landsbergerin Lore Först feiert heute ihren 90. Geburtstag. Sie blickt auf ihr abwechslungsreiches Leben, ihre Zeit bei der landsberger bühne und als Sprecherin des Seniorenbeirats zurück.

Von Romi Löbhard

Ganz so umtriebig wie in früheren Zeiten ist sie nicht mehr, hat mittlerweile sogar ihren Schrebergarten aufgegeben und pflegt Blumen wie Küchenkräuter jetzt auf dem Balkon ihrer hübschen Wohnung. In verschiedenen Gruppen aktiv ist sie aber immer noch, halt nicht mehr an vorderster Stelle: Heute wird Lore Först 90 Jahre alt. Dass sie stadtbekannt ist, darf mit Fug und Recht behauptet werden.

