Männer drohen in Landsberger Waschanlage mit Schusswaffe

Drei Männer zielen in Landsberg aus einem Auto heraus mit einer Waffe auf zwei Personen. Die Polizei kommt den mutmaßlichen Tätern schnell auf die Spur.

Am Sonntagabend fahndete die Polizei in Landsberg nach drei Männern, die Personen mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Wie die Polizei berichtet, stand am Sonntag gegen 20 Uhr ein schwarzer Mercedes an einer Autowaschanlage in der Graf-Zeppelin-Straße in Landsberg. Einer der drei Insassen öffnete das Fenster des Autos, hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand und lud diese durch. Daraufhin zielte er auf zwei Personen, die sich mit ihrem Fahrzeug in einer Waschbox aufhielten und bedrohte diese dadurch. Die Geschädigten ergriffen daraufhin die Flucht.

Männer benutzten unechte Waffe in Landsberger Waschanlage

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Landsberg sowie umliegender Dienststellen stellten zeitnah den schwarzen Mercedes im Stadtgebiet Landsberg fest und nahmen die drei Insassen vorläufig fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen sowie um zwei 20-Jährige aus Kaufering. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich aussieht. Gegen die drei Kauferinger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte, die möglicherweise mit der Anscheinswaffe bedroht worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Tel.: 08191/932-0 zu melden. (lt)

