Mann mit Messer rastet in Landsberger Gaststätte aus

In der Nacht auf Montag spuckt ein offenbar bewaffneter Mann in einer Landsberger Gaststätte auf den Boden. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mann in einer Gaststätte an der Weilheimer Straße in Landsberg ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 45-Jährige zunächst der Wirtschaft verwiesen, nachdem er dort auf den Boden gespuckt hatte.

Wenig später tauchte der 45-jährige jedoch erneut auf. Mitarbeiter bekamen dies mit und wollten den Mann erneut der Gaststätte verweisen. Dabei fiel dem 45-jährigen Mann ein Messer aus seiner Kleidung auf den Boden. Der Mann konnte von Mitarbeitern und Kunden schließlich aus dem Lokal gebracht werden und wurde dort von der Polizei festgestellt.

Da der Mann zuvor noch seine Taxifahrt nicht bezahlt hatte, erwarten ihn laut Polizei nun Anzeigen unter anderem wegen Leistungserschleichung, Hausfriedensbruch und Bedrohung. (lt)

