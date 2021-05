Nach Auseinandersetzung in Landsberg: Verdächtiger weiter flüchtig

In Landsberg wird bei einem Streit eine Person schwer verletzt. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen - bisher ohne Erfolg.

Am Samstag ist bei einer Auseinandersetzung in Landsberg eine Person schwer verletzt worden. Nach dem Tatverdächtigem wurde am Abend mit einem Großaufgebot gefahndet - auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz. In den sozialen Medien wird von einer Messerstecherei gesprochen, die Polizei bestätigte das bisher noch nicht.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage mitteilt, konnte die flüchtige Person bisher noch nicht gefunden werden. Aktuell laufe keine gezielte Fahndung mehr. (lt)