Nachruf: Martha Borgmann aus Erpfting war immer für andere da

Plus Martha Borgmann hat sich in Landsberg politisch und sozial engagiert. Jetzt ist sie mit 84 Jahren gestorben.

Das Helig-Geist-Spital lag Martha Borgmann in ihrer Zeit als Stadträtin immer am Herzen. Jetzt ist die allseits beliebte, langjährige Kommunalpolitikerin im Alter von 84 Jahren eben dort friedlich eingeschlafen, wie es aus dem Kreis ihrer Familie heißt. Für ihr politisches und soziales Engagement war die Erpftingerin nicht von der Stadt, sondern auch von unserer Zeitung ausgezeichnet worden: Im Jahr 2013 erhielt sie die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen, weil sie auch immer für andere da war.