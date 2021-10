Landsberg

17:56 Uhr

Nachtleben in Landsberg: „Es ist, wie in eine andere Welt einzutauchen“

Plus Clubs in Landsberg dürfen wieder öffnen. Im „Moritz“ müssen sich Gäste an eine klar definierte Regel halten. Die „Sonderbar“ setzt auf ein anderes Konzept.

Von Dominik Stenzel

Am Samstag bildet sich gegen Mitternacht vor dem „Moritz“ an der Waitzinger Wiese in Landsberg eine Schlange. Mehrere Partygäste warten auf Einlass – einige von ihnen halten schon einmal ihre Handys mit den dafür erforderlichen Impf- oder Testnachweisen bereit. Seit Anfang Oktober darf der Club unter Einhaltung der 3G-plus-Regelung wieder öffnen. Das LT hat sich am Wochenende nicht nur dort umgesehen, wie es sich in Pandemiezeiten feiert.

