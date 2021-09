Landsberg

vor 60 Min.

Neue Details zum Brand am Campingplatz in Landsberg

Nach dem Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz in Landsberg blieb nicht mehr viel übrig.

Plus Am Campingplatz in Landsberg brennt ein Wohnwagen komplett aus. Ein Hund stirbt und die Bewohnerinnen stehen vor dem finanziellen Ruin.

Von Thomas Wunder

Nach dem Brand eines Wohnwagens am Montag auf dem Campingplatz in Landsberg nennt die Polizei neue Details und die mögliche Brandursache. Zudem bestätigt sie auf Nachfrage unserer Zeitung, dass bei dem Brand ein Hund ums Leben gekommen ist. Die beiden Bewohnerinnen, die im dem Wohnwagen lebten, stehen vor dem finanziellen Ruin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen