Neue Serie: Wie sich die Arbeit der Feuerwehr verändert hat

Im Museum stehen Theresa Lichtenstern (Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr) und Robert Peez (1. Vorsitzender Feuerwehrverein an der alten Drehleiter aus Holz von 1926. Theresa Lichtenstern hat sich was für die Kinder einfallen lassen. Hier beschildert sie mit Hendrik Vockamm den Feuerwehrspielplatz in der Saarburgstraße. Und es gibt eine Feuerwehr-APP.