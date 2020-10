vor 47 Min.

Landsberg-Nord wird nachts gesperrt

Markierungsarbeiten auf der A96

Auf der A96 bei Landsberg kommt es demnächst zu Behinderungen: Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, führt von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Oktober, an der Autobahnanschlussstelle Landsberg-Nord in beiden Fahrtrichtungen Markierungsarbeiten durch. Daher ist nachts mit Sperrungen über einen Zeitraum von zwei bis vier Stunden zu rechnen, teilt die Autobahndirektion in einer Pressemeldung mit.

Die Abfahrt von der A96 ist während der Sperrung der Anschlussstellen jeweils an der in Fahrtrichtung nachfolgenden Anschlussstelle möglich. Die Sperrungen der Anschlussstellen sind beschildert.

Bei den Arbeiten handelt es sich um Markierungsarbeiten, die nur bei trockenem und warmem Wetter durchgeführt werden können. Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Arbeiten entsprechend. Die Befahrbarkeit der gesperrten Anschlussstellen sei für Rettungskräfte jederzeit möglich, teilt die Autobahndirektion mit. (lt)

