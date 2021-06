Obdachlosenunterkunft: Mann droht mit Messer

Streit in der Landsberger Obdachlosenunterkunft in der Jahnstraße. Ein Mann bedroht einen Mitbewohner mit einem Messer.

In der Obdachlosenunterkunft in der Landsberger Jahnstraße hat es am Dienstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Laut Pressebericht bedrohte ein Bewohner einen anderen mit einem Messer. Auslöser war, dass ein 44-jähriger Bewohner seine Schuhe, die er zuvor wohl selbst alkoholisiert vom Balkon geworfen hatte, nicht mehr finden konnte. Deshalb geriet er mit einem einem 31-jährigen Nachbarn in Streit.

Da sich beide aktuell nicht so gut verstehen, machte der Bedroher den anderen für den „Verlust“ seiner Schuhe verantwortlichund griff zu einem Messer. Verletz wurde jedoch niemand und die Polizei konnte die Lage deeskalieren. (lt)

