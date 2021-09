Papierbach in Landsberg: Neuer Name für Karl-Schrem-Bau gesucht

Im neuen Stadtviertel am Papierbach in Landsberg erinnert ein Gebäude an ein ehemaliges NSDAP-Mitglied. Jetzt wird ein neuer Name gesucht.

Seit der öffentlichen Debatte in Landsberg über den Umgang mit dem ehemaligen NSDAP-Mitglied Karl Schrem als Namensgeber ist das Gebäude A1 im Am Papierbach-Quartier wieder „namenslos“. Damit das nicht länger so bleibt, lädt Quartiers- und Projektentwickler ehret+klein erneut zu einem Wettbewerb zur Namensfindung für den Neubau A1 ein.

Karl Schrem war von 1938 bis 1967 Direktor der ehemaligen Pflugfabrik, die im Zweiten Weltkrieg auch als Rüstungsbetrieb diente. Zudem war er Mitglied der NSDAP. Wegen der Pläne, ein Gebäude im ULP-Viertel, das auf dem Gelände der früheren Pflugfabrik entsteht, nach dem ehemaligen Pflugfabrik-Direktor zu benennen, war in Landsberg eine Debatte entbrannt.

Karl Schrem war NSDAP-Mitglied und lange Jahre Direktor der Landsberger Pfluffabrik. Foto: Thorsten Jordan (Repro)

Im September 2020 wurden für sechs Baufelder, darunter auch das Baufeld A1, identitätsstiftende Namen im Rahmen eines Namensgebungswettbewerbes festgelegt. Gemeinsam mit der Bürgergruppe „Urbanes Leben am Papierbach“ wurden zuvor gesammelte Namensvorschläge aus der Bevölkerung für die Gebäude ausgewählt und anschließend nochmals der Öffentlichkeit zur Abstimmung vorgelegt. Für das Baufeld A1 stimmten etwa 56 Prozent für den Namen „Karl Schrem“. Er war als Direktor der ehemaligen Landsberger Pflugfabrik bekannt. Allerdings ließen neue historische Erkenntnisse zu Karl Schrem, die seine Beziehung zum NS-Regime verdeutlichten, an der Tragfähigkeit dieses Namens zweifeln, heißt es in einer Pressemeldung von ehret+klein. Der Projektentwickler entschied sich deshalb für eine erneute, öffentliche Namensfindung für das Gebäude.

Das Foto zeigt ein Teil des Gebäudes, das nach Karl Schrem benannt werden sollte. Foto: Christian Rudnik

Der Neubau ist in zwei Bauphasen, einem südlichen und einem nördlichen Bauabschnitt, eingeteilt. In das Objekt des südlichen fertiggestellten Abschnitts (A1 Süd) sind bereits die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Für den Nordteil (A1 Nord) haben Anfang Juli bereits die Bauarbeiten begonnen. Architektonisch wird das Gebäude an die ehemaligen Werkhallen der Pflugfabrik erinnern und über zahlreiche Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten verfügen.

So können Interessierte am Wettbewerb teilnehmen: Im ersten Schritt werden auf der Website ampapierbach-landsberg.de die Vorschläge gesammelt. Dafür ist bis zum 24. September eine Eingabemaske freigeschaltet, in der Vorschläge bequem eingereicht werden können. Zur Inspiration finden sich auf der Website einige Fakten und geschichtliche Hintergründe zum Areal. Der Namensvorschlag kann einen regionalen Bezug haben und auch ortsprägen-den Persönlichkeiten gewidmet sein. Anschließend trifft der Projektentwickler gemeinsam mit Vertretern der Stadt eine Vorauswahl, über die wiederum die Öffentlichkeit ab Anfang Oktober online abstimmen darf. Ende Oktober wird der erstplatzierte Name verkündet.

