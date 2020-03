vor 19 Min.

Landsberg: Parken auf der Waitzinger Wiese ist vorerst kostenfrei

So lange die Ausgangsbeschränkung gilt, ist das Parken auf der Waitzinger Wiese in Landsberg kostenfrei.

Wer wegen der Corona-Krise nicht zur Arbeit fährt, braucht einen Parkplatz. Die Stadtwerke Landsberg schaffen jetzt kurzfristig Abhilfe.

Die Stadtwerke haben sich in Abstimmung mit der Stadt entschieden, das Parken auf der Waitzinger Wiese für die Dauer der Ausgangsbeschränkung in Bayern kostenfrei zu gewähren. Diese Regelung tritt ab Mittwoch um 6 Uhr in Kraft.

Es werden in dieser Zeit die Schranken an den Ein- und Ausfahrten des Parkplatzes Waitzinger Wiese dauerhaft geöffnet sein, teilen die Stadtwerke mit. Bei Bedarf stehe auch der sogenannte „Überlauf“ zu Verfügung. Somit sollten genügend Stellplätze angeboten werden können, heißt es in der Pressemeldung.

Anfragen etlicher Autobesitzer

„Uns haben in den vergangenen Tagen Anfragen von Autobesitzern aus Landsberg erreicht, die vorübergehend einen Stellplatz für ihren Pkw suchen, den sie derzeit nicht für den gewohnten Weg zur Arbeit oder andere Fahrten nutzen können oder wollen“, heißt es in einer Pressemeldung. (lt)

Was während der Ausgangsbeschränkung erlaubt ist: Ausgangsbeschränkung in Bayern: Was jetzt noch erlaubt ist - und was nicht

Themen folgen