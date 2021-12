Die Intel-Frage spaltet den Landsberger Stadtrat

Die Grünen wollen am Penzinger Fliegerhorst zumindest keine 500 Hektar große Chipfabrik und stellen einen Antrag. Es wird deutlich, wie sehr das Projekt polarisiert.

Die mögliche Intel-Ansiedlung am Penzinger Fliegerhorst bleibt weiter ein beherrschendes Thema in Landsberg. Zuletzt war davon die Rede, dass der amerikanische Chiphersteller eine Fläche von 500 Hektar für bis zu acht Fabriken benötigt, in denen rund 12.000 Menschen beschäftigt sein könnten. Die Grünen im Stadtrat sind mit dieser Größenordnung nicht einverstanden und fordern in einem Antrag eine klare Positionierung der Stadt. Bei der anschließenden Diskussion wird deutlich, wie sehr die Intel-Frage inzwischen polarisiert.

Konkret beantragte die Grünen-Fraktion in dem Schreiben eine erneute Diskussion und entweder eine Entscheidung oder Stellungnahme des Stadtrats darüber, „ob auch bei der nun bekannt gewordenen Dimension“ das Projekt seitens der Stadt in vollem Umfang befürwortet wird. Bei den im Juni im Gremium vorgestellten Pläne sei es lediglich um das Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts mit rund 270 Hektar und zwei Werke gegangen – die nun skizzierten 500 Hektar und 12.000 Beschäftigten stellten eine völlig neue Dimension dar. Die nun angedachte Größe der Intelsiedlung betrage etwas mehr als die Siedlungsfläche der Stadt Landsberg, heißt es in dem von Ulrike Gömmer unterzeichneten Antrag. Grünen-Rat Karl Egger schlug zudem vor, in einem Beschluss festzuhalten, dass für die Stadt Landsberg nur die im Juni genannten Dimensionen in Frage kommen.

Landsberger Stadtrat: ÖDP und Landsberger Mitte sehen Antrag der Grünen positiv

Stefan Meiser ( ÖDP) plädierte ebenfalls dafür, nun ein Signal auszusenden. Es sollte klar zum Ausdruck gebracht werden, ob die Stadt dazu bereit sei, über den Fliegerhorst hinaus Flächen für das Großprojekt zur Verfügung zu stellen. Er wies zudem auf die von der Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) gestartete Online-Petition hin (LT berichtete), die in kurzer Zeit bereits rund 2500 Menschen unterschrieben hätten. Laut Axel Flörke (Landsberger Mitte) gibt es Grenzen und es gelte nun ein Zeichen zu setzen. Dem von Karl Egger vorgeschlagenen Beschluss gebe es nichts hinzuzufügen. „Wir wollen mehrheitlich diese Sache nicht haben“, so Flörke.

Der Penzinger Fliegerhorst ist als möglicher Intel-Standort weiter im Rennen. Foto: Daniel Weber (Archivfoto)

Eine andere Meinung vertrat die CSU-Fraktion. Deren Vorsitzender Harald Reitmeir meinte, dass es noch keine neuen Erkenntnisse offizieller Natur gebe. Amerikanische Firmenbosse handelten oft nach der Prämisse „besser, höher, weiter“, um ihre Aktionäre zufrieden zu stellen. Es sei nicht klar, ob sich die genannten 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur auf den Standort Landsberg bezögen. Auch Christoph Jell (UBV) plädierte dafür abzuwarten „bis wir belastbare Fakten haben“.

Bredschneijder (SPD): Debatte sollte nicht "ideologisch aufgeladen" sein

Laut Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) sollte sich die Debatte an Fakten orientieren und nicht „ideologisch aufgeladen“ sein. Die Stadt Landsberg habe dem bayerischen Wirtschaftsministerium bisher gestattet, den Standort Penzinger Fliegerhorst als möglichen Bewerber vorzuschlagen. „Es ist bisher nicht einmal ansatzweise eine Entscheidung gefallen, ob wir Intel überhaupt wollen.“ Im Grunde wisse man „noch nichts“.

In einem weiteren Presseartikel habe die Entwicklungschefin von Intel unlängst beispielsweise davon gesprochen, mehrere kleinere Standorte in Europa zu schaffen. Bredschneijder machte darüber hinaus deutlich, dass nur zehn Prozent des Fliegerhorsts auf Landsberger Flur lägen. Hinsichtlich einer möglichen Positionierung gegen das Projekt sagte er: „Die Meinung der Gemeinde Penzing interessiert mich schon auch.“

Die Stimmung ist nicht nur im Landsberger Stadtrat geteilt

In Oberbürgermeisterin Doris Baumgartls (UBV) Augen ist die Stimmung bei in der Intel-Frage „geteilt“ – sowohl im Stadtrat, als auch in der Bevölkerung. Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürgern könne sie nachvollziehen, doch die genannten Zahlen schürten „Ängste ohne nähere Kenntnisse.“ Das bayerische Wirtschaftsministerium habe kürzlich den Intel-Konzern kontaktiert, um weitere Infos zu bekommen. „Wir werden ihn eine Rückmeldung unmittelbar kommunizieren“, sagte Baumgartl. Dies wurde auch im Beschluss so festgehalten, dem mit 17:10 Stimmen zugestimmt wurde. Der Antrag der Grünen werde demnach zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung über Karl Eggers Beschlussvorschlag gab es damit nicht mehr.

Beim Thema Intel wird mit einer Standort-Entscheidung bis Ende des Jahres gerechnet. „Wir kennen keinerlei Neuigkeiten zu dem Thema“, teilte das bayerische Wirtschaftsministerium auf LT-Nachfrage Anfang der Woche mit.

Am Montagabend wandte sich Landsbergs Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in einer Video-Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger und stellte sich hinter das Projekt.