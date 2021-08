Landsberg

vor 17 Min.

Poetry Slam an der Alten Wache: Lachen und nachdenken in der Natur

Plus Im Rahmen des Projekts "Holzwege" veranstaltet der Verein „Kunst hält Wache“ einen Poetry Slam. Die Alte Wache in Landsberg passt perfekt zum zentralen Thema.

Von Emma Flessner

Kunst und Nachhaltigkeit – zwei Themengebiete, die der Verein „Kunst hält Wache“ in seinem neuesten Projekt unter dem Motto „Holzwege“ im Landsberger Frauenwald vereinigt. Wer also einen Ausflug zur Alten Wache plant, dem wird einschließlich kommenden Sonntag einiges geboten. Abgesehen von einer andauernden Ausstellung gibt es auch ein Freiluftprogramm. Kürzlich fand ein Poetry Slam mit Autorin Leni Gwinner statt - allerdings in etwas abgeänderter Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen