vor 41 Min.

Landsberg: Polizei löst Party am Lechufer auf

Polizeieinsatz am Landsberger Lechufer: Dort wollten rund 100 Schüler feiern.

Rund 100 junge Leute wollen am Lech in Landsberg den Abschluss ihrer Prüfungen feiern. Doch die Polizei muss einschreiten.

Von Dominic Wimmer

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag eine Party am Landsberger Lechufer aufgelöst. Dort wollten rund 100 Jugendliche den Abschluss ihrer Prüfungen auf engstem Raum feiern – in Zeiten von Corona ist das allerdings nicht erlaubt.

Wie Landsbergs Polizeidirektor Bernd Waitzmann vor Ort sagte, hätten sich die jungen Leute sehr kooperativ gezeigt und nach den Hinweisen der Beamten aufgeteilt und seien weitergezogen. Im Einsatz waren nicht nur Beamte der Polizeiinspektion Landsberg, sondern auch von der Bereitschaftspolizei Dachau. Kurzzeitig kam es in der Von-Kühlmann-Straße aufgrund der zahlreichen Streifenfahrzeuge zu Verkehrsbinderungen. Am Dienstag hatten die Schüler der Beruflichen Oberschulen ihre letzte reguläre Prüfung.

