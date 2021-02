vor 29 Min.

Landsberg: Polizei löst illegale Faschingsparty auf

Einige Narren haben am Faschingsdienstag in Landsberg gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Auf sie kommen Anzeigen zu.

Für einige Faschingsfreunde, die am Dienstag den Kehraus in Landsberg inmitten der Corona-Pandemie gefeiert haben, hat der Spaß ein Loch. Auf sie kommen Geldstrafen zu. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 17.15 Uhr in der Adolph-Kolping-Straße eine Faschingsparty mitgeteilt.

Vor Ort stellten die Beamten sieben Personen fest, die verkleidet waren und über eine Lautsprecherbox laut Musik abspielten. Die Personen zwischen 34 und 57 Jahren stammen aus mehreren Haushalten. Die Personen kamen aus den Landkreisen Landsberg, Starnberg und Kaufbeuren. Die Faschingsparty wurde beendet, da gegen das aktuell geltende Infektionsschutzgesetz verstoßen wurde. Alle anwesenden Personen müssen nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen. (lt)

