13:14 Uhr

Landsberg: Polizei schnappt Graffiti-Sprayer

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei zwei Graffiti-Sprayer in der Landsberger Innenstadt.

Auf frischer Tat: Die Polizei schnappt mitten in der Landsberger Altstadt zwei junge Graffiti-Sprayer.

Am Montagabend sind in Landsberg am Georg-Hellmair-Platz zwei junge Männer im Alter von 24 und 19 Jahren dabei beobachtet worden, wie sie Graffiti anbrachten. Die beiden jungen Männer konnten im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Ihnen können mehrere Taten der Sachbeschädigung durch Graffiti nachgewiesen werden, teilt die Polizei mit.

Die Männer müssen nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen. Der bislang festgestellte Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (lt)

Themen folgen