vor 17 Min.

Landsberg: Polizei sucht mit Video-Ausschnitten unbekannten Sex-Täter

Auf der Suche nach einem unbekannten Sex-Täter zieht die Polizei jetzt alle Register. Der unbekannte Exhibitionist, der in Landsberg sein Unwesen treibt, wird mit Fotos gesucht.

Von Dominic Wimmer

In den vergangenen Wochen hat er mehrfach im Raum Landsberg Frauen sexuell belästigt. Jetzt veröffentlicht die Polizei auf der Suche nach dem bislang unbekannten Exhibitionisten Ausschnitte aus den Sequenzen einer Überwachungskamera.

Wie bereits berichtet, trat in den vergangenen Wochen ein bislang unbekannter Mann im Stadt und Landkreis Landsberg immer wieder Frauen "in schamverletzender Weise gegenüber", wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt. Dabei lenkte der Unbekannte gezielt durch das aktive Betreten von Grundstücken verschiedener Wohnanwesen seiner Opfer, durch Klopfen an Fenster und Terrassentüren die Aufmerksamkeit auf sich, so die Polizei weiter. Dabei trug er stets Mund-Nasen-Schutz sowie eine Kopfbedeckung.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: 16 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke, sportliche Figur, hellhäutig. Ergänzend zur Täterbeschreibung veröffentlicht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nun einen Link, der zu zwei Videoausschnitten einer Überwachungskamera führt, auf dem der Tatverdächtige beim Betreten eines Opferanwesens aufgezeichnet wurde.

Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des abgebildeten Mannes führen könnten, werden unter der Telefonnummer 08141/612-0 erbeten.

