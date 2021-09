Landsberg

Preisverleihung in Landsberg: Rocaille-Medaille ist eine besondere Ehre

Plus Heute werden im Stadttheater die neuen Träger der Rocaille-Medaille geehrt. Hans-Günter Schwanzer, Christian Gruber und Rudolf Gilk bekommen sie in Gold. Silber geht an die Gruppe s’Maximilianeum, Beatrix Klein, Stefan G. Schmid und Cornelia Meyer.

Für Kunst- und Kulturschaffende oder Förderer von Kunst und Kultur beziehungsweise des künstlerischen und kulturellen Lebens, die sich in Landsberg verdient gemacht haben, stiftet die Stadt die Dominikus-Zimmermann-Rocaille. Auch in diesem Jahr wird sie an Personen und Vereine verliehen, die sich in besonderem Maße in das Landsberger Kulturleben eingebracht haben. Das LT stellt die Ausgezeichneten kurz vor. Die Verleihung findet heute im Landsberger Stadttheater statt. Mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Silber werden ausgezeichnet: Cornelia Meyer, Beatrix Klein, Stefan G. Schmid und die Kleinkunstbühne s’Maximilianeum.

