Landsberg

26.06.2021

Prozess in Landsberg: Betrüger verkaufen Schrottautos aus den USA

In Landsberg müssen sich ein Autohändler und sein Vater vor Gericht verantworten.

Plus In Landsberg stehen ein Autohändler und sein Vater vor Gericht. Ihnen wird der Handel mit kaputten Autos vorgeworfen.

Von Ernst Hofmann

Handelt es sich um einen gewerbsmäßigen Betrug, den ein Autohändler (35) und sein Vater (61) über mehrere Jahre hinweg mit teuren Schrottautos betrieben haben sollen? Darauf hat es am ersten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht in Landsberg noch keine Antwort gegeben, obwohl sieben Zeugen – darunter mehrere gutgläubige Autokäufer sowie ein Mitarbeiter vom TÜV und ein Polizist – gehört wurden. Der Prozess wird am Montag, 28. Juni, mit weiteren Zeugen und einem Gutachter fortgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen