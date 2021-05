Landsberg

25.05.2021

Prozess in Landsberg: Eine explosive Beziehung

Plus Weil er seine ehemalige Partnerin geschlagen haben soll, landet ein Mann vor dem Amtsgericht in Landsberg. Er schildert einen Alltag mit Alkohol, Drogen und Streit.

Von Gerd Lodenkämper

Wegen Körperverletzung, begangen an seiner damaligen Lebensgefährtin, musste sich ein 50-Jähriger vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem in Trennung von seiner Ehefrau lebenden Gastronom aus dem Landkreis vor, seine damalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung gegen den Esstisch gedrückt, ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen und sie so heftig geschubst zu haben, dass sie zu Boden stürzte.

