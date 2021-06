Landsberg

Prozess in Landsberg: Keine Maske und ein falsches Attest

Plus Eine Frau weigert sich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und muss in Landsberg vor Gericht. Ein Arzt aus Kaufering ist als Zeuge geladen und kommt nicht.

Von Ernst Hofmann

Erneut wurde am Amtsgericht in Landsberg verhandelt, weil sich eine Person geweigert hatte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieses Mal musste sich eine 28-Jährige aus Friedland verantworten. Sie soll sich am 26. Oktober vergangenen Jahres geweigert haben, den damals in der Altstadt von Landsberg vorgeschriebenen Schutz zu tragen. Für ihr Verhalten, das die Polizei bei einer Kontrolle ahndete, soll sie zudem ein „unrichtiges Gesundheitszeugnis“ von einem Arzt aus Kaufering vorgelegt haben.

