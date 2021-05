Landsberg

12:57 Uhr

Radwege in Landsberg: Stadträte ärgern sich über Planer

In Landsberg wird derzeit ein Geh- und Radwegemobilitätskonzept erstellt.

Plus Den Stadträten wird ein Konzept für Radwege in Landsberg vorgestellt. Danach hagelt es Kritik an dem Planer. Warum eine Entscheidung vertagt ist und wie es jetzt weitergehen soll.

Von Thomas Wunder

Wie können die Hauptverkehrsstraßen in Landsberg so verändert werden, dass sie mehr Bürger mit dem Fahrrad nutzen? Auf Antworten auf diese Frage warteten die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats in ihrer jüngsten Sitzung. Dort stellte Henrik Sander vom mit der Planung beauftragten Büro orange edge das Konzept vor. Doch sein Vortrag sorgte für teils heftige Kritik und eine Vertagung der Abstimmung über das vorgestellte Geh- und Radwegemobilitätskonzept.

