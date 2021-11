Randale in der Landsberger Innenstadt

In der Nacht zum Sonntag randaliert eine unbekannte Person in der Landsberger Innenstadt, reißt eine Mitfahrerbank aus der Verankerung und wirft mehrere Blumenkübel um. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntagnacht, um kurz nach 0 Uhr, wurde in der Landsberger Innenstadt randaliert. Wie die Polizei in Landsberg mitteilt, riss eine unbekannte Person dabei die Mitfahrerbank nahe des Hauptplatzes aus der Verankerung und warf an mehreren Örtlichkeiten Blumenkübel um. Den Schaden, der an der Mitfahrerbank entstand, schätzt die Polizei nach eigenen Angaben auf rund 150 Euro.

Doch damit nicht genug: In der gleichen Nacht kommt es zu mehreren Beschädigungen in der Schlossberggarage und an einem Gebäude in der Adolph-Kolping-Straße. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizeibericht noch unklar.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (lt)

