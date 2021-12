Robert-Koch-Institut meldet 102 Corona-Infektionen im Kreis Landsberg

Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt trotz einer hohen Zahl an Neuinfektionen deutlich. Ein Nachbarlandkreis muss hingegen in den Lockdown.

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt im Landkreis Landsberg hoch. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen 102 neue Fälle. Weil vor einer Woche aber noch mehr Menschen positiv auf das Virus getestet wurden, sinkt die Inzidenz im Kreis Landsberg auf 548,7. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus es auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen es gegeben hat. Am Vortag hatte das RKI noch eine Inzidenz von 596,6 gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 sind im Landkreis Landsberg 104 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, wie aus den Zahlen des RKI hervorgeht.

Lockdown im Landkreis Weilheim-Schongau

Mit dem Landkreis Weilheim-Schongau hat derweil ein weiterer Nachbarlandkreis die 1000-Marke bei der Inzidenz überschritten, ab der strengere Regeln gelten. Wie aus den Zahlen des RKI hervorgeht, hat Weilheim-Schongau eine Inzidenz von 1115,1. Nur der Landkreis Freyung-Grafenau hat in Bayern einen noch etwas höheren Wert (1148,6). Durch die Überschreitung des vom Freistaat festgesetzten Grenzwertes müssen Gastronomen, Beherbergungsbetriebe und Betriebe, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, schließen.

Gelockert werden darf erst, wenn der Inzidenzwert fünf Tage infolge unter dem Inzidenzwert von 1000 liegt. Dies ist ab dem heutigen Donnerstag im Ostallgäu wieder der Fall. Das RKI meldet für den Landkreis Ostallgäu aktuell einen Wert von 885,8.

