Landsberg

06:04 Uhr

Rückblick: Das lange Ringen um den Lechstrand in Landsberg

Plus Ein Gutachten könnte das Ende des Lechstrand beim Inselbad in Landsberg bedeuten. Seit 2011 geht es um die Haftung bei einem Unfall. Das LT blickt zurück.

Von Thomas Wunder

Seit jeher baden die Landsberger am Lechstrand unterhalb des Wehrs. Auch als das neue Inselbad im Jahr 1972 eröffnet wurde, zog es viele Besucher hinunter an den Kiesstrand. Doch das Baden im Lech und mitunter auch das Betreten des Strands birgt Gefahren. Weil der Lechstrand nur über das Inselbad zu erreichen ist, sahen sich die Stadtwerke als Betreiber vor gut zehn Jahren in einer Zwickmühle. „Wer haftet, wenn am Lechstrand ein Unfall passiert?“ war die Frage. Eine Frage, die noch immer nicht endgültig beantwortet ist.

