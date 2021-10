SIP Scootershop aus Landsberg spendet 15.000 Masken

Das Landsberger Unternehmen hilft der armen Bevölkerung in Indien. Das Land trifft die Corona-Pandemie besonders hart.

Der SIP Scootershop spendet 15.000 medizinische Masken nach Indien. Das Land sei durch das Coronavirus hart getroffen und fürchte derzeit die dritte Welle. „Im Moment machen wir uns große Sorgen um unsere Freunde und Kunden in Indien“, teilt das Unternehmen aus Landsberg mit.

Bis Anfang Oktober seien in Indien offiziell 33,8 Millionen Fälle des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) bestätigt worden. Rund 450.000 Menschen hätten durch das Virus ihr Leben verloren, aber das sei nur die gemeldete Zahl. Zwar hätten mittlerweile 660 Millionen der 1,38 Milliarden Einwohner die erste Impfung erhalten, aber gerade auf dem Land herrsche große Not, heißt es in einer Pressemeldung.

Orden baut Schulen und Jugendherbergen

SIP-Geschäftsführer Alex Barth steht seit Jahren in Kontakt mit Pater Brian Fernandes aus der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen. Der Kaplan kommt aus Goa in Indien und ist Ordenspriester der Gesellschaft des Heiligen Franz Xaver. Der „Orden der Pilar Priester“ ist eine eingetragene „Society“ und offiziell registriert. Heute arbeiten rund 450 Missionare in vier verschiedenen Provinzen in Indien und kümmern sich um die Ärmsten der Armen. Sie helfen Leprakranken und bringen Bildung zu den „unberührbaren“ Kindern. Der Orden baut Schulen, Jugendherbergen und Rehabilitationszentren.

Natürlich habe Pater Brian noch einen Draht in seine Heimat und sei über die dramatische Lage informiert. Als Alex Barth davon hörte, habe er umgehend veranlasst, dass rund 15.000 medizinische Masken im Wert von rund 15.000 Euro vom SIP Scootershop nach Kalkutta verschickt wurden. Ganz unbürokratisch sei die Spedition Dachser aus Kaufbeuren den Landsbergern entgegengekommen und habe nicht nur einen Teil der Frachtkosten übernommen, sondern die gesamte Exportabwicklung.

Masken aus Blättern gebaut

Die Spende sei mittlerweile vor Ort angekommen und die FFP2-, OP- und Kinder-Masken seien an die Bevölkerung und Mönche vom Kloster Bharat Sevashram Sangha überreicht worden. Pater Brian: „Die Menschen in Kalkutta sind so arm, dass sie sich kaum etwas zu essen leisten können. Daher haben sie auch kein Geld für Masken. Sie versuchen, sich mit Blättern Masken zu bauen.“ Zudem habe eine Flutkatastrophe die Gegend heimgesucht. „Wir verteilen dort von Lastwagen aus Essen. Die Masken konnten wir an die arme Bevölkerung ausgeben. Egal ob Hindu, Muslim oder Christ“, sagt Pater Brian.

Die SIP Scootershop gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden Mailordershops für Motorroller-Zubehör, -Tuning und -Ersatzteile weltweit. Das im Frauenwald ansässige Unternehmen bietet Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an. (lt)