Landsberg: Schild(a) vor dem Färbertor ärgert die Anwohner

Plus Um den Parksuchverkehr zu reduzieren, hat der Stadtrat die fünf Anwohnerparkplätze am Roßmarkt auf den Infanterieplatz verlagert. Die Art und Weise, wie dies geschieht, stößt auf dem Platz auf Kritik.

Weniger Autos auf den Landsberger Straßen und Plätzen: Diesem Vorsatz ist der Stadtrat jüngst am Roßmarkt einen Schritt näher gekommen. Die dortigen fünf Anwohnerparkplätze wurden beseitigt. Stattdessen sollen Parkberechtigte nun ihre Karossen auf dem Infanterieplatz abstellen. Neue Verkehrszeichen wurden am Dienstag aufgestellt – aber nicht alle am Platz sind davon begeistert. Sie kritisieren vor allem, darüber nicht informiert gewesen zu sein – und dass ein Schild an einer gar nicht passenden Stelle aufgestellt wurde.

Ohne große Debatte zugestimmt

Angestoßen wurde die Verlegung von den Grünen, die sich wiederum, wie Henrik Lüßmann in der Stadtratssitzung am 29. Mai sagte, auf einen Vorschlag eines Roßmarkt-Anwohners beriefen. Dieser habe bereits bei einem Neubürgerempfang einen entsprechenden Vorschlag gemacht, so Lüßmann. Ohne größere Debatte stimmte der Stadtrat bei wenigen Gegenstimmen aus der UBV dem Antrag der Grünen zu. Die Idee dahinter war, den Parkplatzsuchverkehr und die Aufenthaltsqualität auf dem Roßmarkt zu verbessern. Denn viele Autofahrer, die einen Parkplatz suchten, drehten erst eine Runde auf dem Roßmarkt, um zu schauen, ob dort ein Platz frei ist, bevor sie in die weiter entfernte Quartiersgarage fahren. Würden die Parkplätze auf dem Infanterieplatz sein, würde zumindest die Roßmarkt-Schleife entfallen.

Sehr zur Überraschung der Anwohner

Vier Wochen später wurde am Dienstag die neue Parkregelung beschildert – sehr zur Überraschung etwa von Anwohner Markus Knöferl: Ihn selber betrifft die Neuregelung zwar nicht, denn er besitzt eine Garage, vor der er gerade seinen Wagen putzt. Was ihm aber nicht gefalle, ist, dass die Anwohner darüber nicht informiert worden seien. Augenscheinlich ist am Tag eins nach der Änderung die neue Parkregelung noch nicht bei allen Autofahrern angekommen: Alle fünf ehemaligen Anwohnerparkplätze sind trotz der Verbotsschilder belegt.

Niemand wurde befragt

Manfred Weiß („Fischerwirt“) kritisiert, dass vor der Änderung kein Anwohner oder Gewerbetreibender am Platz zu seiner Meinung befragt wurde. Die neuen Anwohnerstellplätze am Infanterieplatz sieht er skeptisch: Zum einen würden sie regelmäßig von den Wochen- und Christkindlmarkt-Beschickern belegt, zum anderen bringe man dort höchstens vier Autos unter. Besonders missfällt Weiß aber die Beschilderung. Da sei zum einen das Sperrschild mit dem Zusatz „Anwohner frei“ an der Zufahrt zum Roßmarkt. Das verbiete eigentlich auch den Lieferverkehr, der sich während des Gesprächs durch zwei Gastro-Lieferanten gerade recht rege entwickelt. Weiter kritisiert Weiß, dass ein neues Parkverbotsschild ausgerechnet direkt vor dem Färbertor errichtet wurde. Das Tor sei mit dem benachbarten Häuschen mit dem schiefen Dach ein äußerst beliebtes Fotomotiv für Touristen – und in dieses dränge sich nun ein Verkehrszeichen. Weiß: „Auf der einen Seite sind die Grünen dafür, dass man sich in der Stadt wohlfühlt und es schön ausschaut und dann steht jetzt so ein Schild vor diesem Fotomotiv.“

So wurde das gar nicht beantragt

Die kritisierte Beschilderung wurde aber so von den Grünen gar nicht beantragt. In der Skizze, die Teil des Antrags ist, ist weder ein Schild vor dem Färbertor zu finden noch ein Zusatzzeichen „Anwohner frei“. Die Grünen hatten hingegen ein Zusatzzeichen „Anlieger frei“ gefordert. „Wir wollen ja, dass die Gaststätten beliefert werden und fußkranke Personen auch dort abgeholt werden können“, sagt Henrik Lüßmann. Zur Informationspolitik der Stadt gegenüber den Anwohnern und Gewerbetreibenden sagt er: „Es wäre schön, wenn die Stadtverwaltung bei solchen Sachen ein Gespür entwickeln würde.“

Es gibt am Roßmarkt aber nicht nur kritische Äußerungen: „Ich finde es gut, wenn die Autos aus der Stadt verschwinden, und zwar aus jedem Teil“, sagt Jan Becker von der Sushi-Bar am Roßmarkt. Er selber gehe jeden Tag zu Fuß von seiner Wohnung in der Nähe des Finanzamts in sein Lokal. Der Parksuchverkehr sei aber zuvor auch kein großes Thema gewesen.

Stadtsprecher Andreas Létang erklärte auf Nachfrage, wenn Verkehrsschilder aufgestellt werden, sei grundsätzlich keine Anwohnerbeteiligung vorgesehen. Die Straßenverkehrsordnung gehe davon aus, dass immer ein unbestimmter Personenkreis angesprochen wird. Die Veränderung am Roßmarkt betreffe weit über 100 parkberechtigte Anwohner in der Parkzone, in welcher der Roßmarkt liegt. Durch die Zeitungsberichterstattung sei das Thema bekannt gewesen. Die Verkehrsüberwachung werde vorerst noch Nachsicht mit Falschparkern üben.

