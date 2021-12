Landsberg

Schneechaos bei Geltendorf: War das alles vermeidbar?

Plus Mit Wind und Schnee sorgt Sturm Christian im Landkreis Landsberg für chaotische Verhältnisse auf den Straßen. Auf einer Strecke stecken Autos und Lastwagen besonders lange fest. Viele sind nur mit Sommerreifen unterwegs.

Von Vanessa Polednia

Helmut Eberle spricht von einem Blindflug auf der Straße zwischen Geltendorf und Moorenweis. Keine zehn Meter hätte man sehen können, beschreibt der Dienststellenleiter der Straßenmeisterei Landsberg die Situation vor Ort. Am Dienstagvormittag machte er sich selbst einen Eindruck von der Lage. Denn Sturm Christian sorgte am Dienstag im Landkreis Landsberg für starke Schneeverwehungen. Rund 60 Autos waren in diesem Bereich stecken geblieben. War das Chaos vermeidbar?

