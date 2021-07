Wie viele Haltepunkte verträgt die Fuchstalbahn?

Zwischen Landsberg und Schongau sollen wieder Züge verkehren. Ein Verkehrsexperte analysiert die Situation und präsentiert den Bürgermeistern der Anrainergemeinden die Ergebnisse.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es Bemühungen, dass wieder Personenzüge zwischen Landsberg und Fuchstal verkehren. Die Bürgermeister und Stadt- und Gemeinderäte entlang der Trasse treibt vor allem die Frage um, welche Kosten auf sie zukommen, beispielsweise für die Sicherung von Bahnübergängen und die Errichtung von Bahnhöfen. Offen war bisher auch die Frage, wie viele Haltepunkte möglich sind. Mit genau diesen Fragen hat sich der Verkehrsingenieur Andreas Holzhey beschäftigt und seine Ergebnisse am Montag den Politikern und Vertretern der Umweltinitiative Pfaffenwinkel, die sich für eine Reaktivierung stark macht, vorgestellt.

In der Vergangenheit war immer wieder die Rede davon, dass die Bahn nur eine gewisse Zeit für die Strecke benötigen dürfe und es deswegen möglicherweise nur zwei oder drei Haltepunkte unterwegs geben werde. Dem widersprach Andreas Holzhey bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen. Es gebe einen sogenannten Deutschlandtakt. Darin seien die Fahrzeiten der Lechfeldbahn von Kaufering nach Augsburg und der Pfaffenwinkelbahn von Schongau nach Weilheim geregelt.

Pünktlichkeit ist wichtiger als Schnelligkeit

"Daran wird sich auch die Fahrzeit der Fuchstalbahn orientieren müssen. Es geht nicht darum schnell zu sein, sondern pünktlich. Ich habe es durchgerechnet und denke, dass unterwegs fünf bis sieben Haltepunkte möglich sind auf der Strecke." Wie berichtet, hält die Stadt Landsberg beispielsweise Flächen am Wiesengrund und am Englischen Garten frei für mögliche Haltepunkte. Die Stadt Schongau würde gerne die Berufsschule und das Krankenhaus mittels Fuchstalbahn anbinden.

Was Andreas Holzhey zu den zu erwartenden Kosten, Fördermöglichkeiten und dem Aufwand bei der Herstellung der benötigten Infrastruktur an der Bahntrasse sagt, lesen Sie am Dienstag beim Landsberger Tagblatt. Dann berichten wir auch darüber, wie die vorgestellten Erkenntnisse von den Politikern bewertet werden.

