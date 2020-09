vor 33 Min.

Landsberg: Schüler leicht verletzt, Autofahrer fährt weiter

Nach einem Unfall, bei dem in Landsberg ein zwölfjähriger Schüler verletzt wurde, sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer.

Die Landsberger Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der am Freitagmorgen in Landsberg mit seinem Auto einen zwölfjährigen Radfahrer touchierte. Wie die Polizei meldet, fuhr der Autofahrer gegen 7.35 Uhr aus einer Einfahrt in die Spöttinger Straße. Dabei übersah er den Buben. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser. Er wurde leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird mit rund 600 Euro angegeben.

Der Autofahrer setzte daraufhin zurück, fuhr anschließend an dem gestürzten Radfahrer vorbei und setzte seine Fahrt stadteinwärts in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den gestürzten Buben zu kümmern. Der Schüler meldete den Unfall nach der Schule, so die Polizei weiter.

Nun bittet die Polizei (Telefon 08191/9320) um Zeugenhinweise. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke Toyota. Offen ist, ob es sich bei dem Autofahrer um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat. (lt)





