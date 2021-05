Landsberg

Sind die Finanzen in Landsberg im grünen Bereich?

Plus Der Landsberger Kämmerer zieht eine erste Bilanz des Jahres 2021. Die Reaktionen der Stadträte sind gemischt.

Von Thomas Wunder

Wie steht es um die Finanzen der Stadt in der Corona-Pandemie? Entwickeln sich die Zahlen so, wie im Haushalt vorgesehen? Diese Fragen beantwortete Landsbergs Kämmerer Alexander Ziegler in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Seine Einschätzung teilten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD). Es gab aber auch kritische Stimmen aus den Reihen der Stadträte.

