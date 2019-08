vor 19 Min.

Landsberg: Skater wollen weiter fahren

Die Jugendlichen mit ihren Skateboards haben den Platz neben dem Inselbad räumen müssen. Macht eine Zwischenlösung auf dem Schlüsselanger Sinn?

Von Stephanie Millonig

Die Landsberger Skater sind heimatlos. Vor nicht ganz zwei Wochen wurde die Skateranlage am Inselbad abgebaut und im Bauhof eingelagert. Der Grund: Der Bau des Lechstegs ab September. Der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, berichtet, dass die Baustelle über den Bereich neben dem Inselbad angefahren werde und die Fläche der Skateranlage für die Baustelleneinrichtung nötig sei. Derzeitiger Stand ist laut Létang, dass die Skateranlage nach Abschluss der Baumaßnahme wieder an der bisherigen Stelle aufgebaut werden soll. Der Lechsteg soll im August 2020 fertig werden. Für den Aufbau der Anlage werden mindestens zwei Tage angesetzt.

Es gab einen Termin mit Mitarbeitern der Stadt

Die Landsberger Skater wollen nicht so lange auf ihre Anlage verzichten und nach Erpfting, Kaufering oder weiter weg fahren. Andreas Martin aus Landsberg ist 26 Jahre alt und steht „seit 20 Jahren“ auf dem Skateboard. Er und andere Skater haben sich für eine Verlagerung der Skateranlage an den Schlüsselanger eingesetzt. Es gab auch einen Termin mit Mitarbeitern der Stadt, wie er erzählt.

Andreas Martin geht es nicht nur darum, zwischenzeitlich gegenüber dem Jugendzentrum seinem Sport nachgehen zu können, sondern auch um eine qualitative Verbesserung der Anlage durch neue Elemente. „Dafür habe ich einen Kostenvoranschlag eingeholt und der Stadt Pläne zukommen lassen.“ 40.000 Euro würde es kosten, die alte Anlage auf dem Schlüsselanger aufstellen zu lassen, inklusive drei neuer Elemente – und sie somit attraktiver zu machen. Denn bei der Landsberger Anlage handelt es sich nach Andreas Martins Ansicht um einen Skaterpark, wie es viele gebe. Landsberger Skater nutzten ihn gerne, weil er in ihrer Heimatstadt sei, Martin glaubt aber nicht, dass er ein Anziehungspunkt für viele Nutzer von außerhalb ist. Kaufbeuren und Buchloe hätten attraktivere Anlagen.

In Tokio erstmals olympische Disziplin

Skateboardfahren wird 2020 in Tokio erstmals olympische Disziplin. Andreas Martin glaubt, dass dies dem Sport Aufwind geben wird und sich mehr Leute dafür interessieren werden, Skateboard zu fahren. In Landsberg schätzt Andreas Martin den harten Kern der Skater auf derzeit um die 15 Personen, hinzu kämen immer wieder Anfänger, die es ausprobierten und durchaus auch Nutzer aus anderen Orten. Eine abschließende Antwort auf seine Initiative hat der junge Mann bisher nicht bekommen, wie er sagt.

Unterstützung in ihrem Wunsch auch in den nächsten Monaten in Landsberg ihrem Sport nachgehen zu können, bekommen die Skater von der Stadtratsfraktion der Grünen, die einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Moritz Hartmann erläutert in dem Schreiben, dass man im Rahmen der Jugendbeteiligung „läuft“ zusammen mit dem Jugendzentrum und den Skatern eine Zwischenlösung im Auge habe, und zwar gegenüber dem Jugendzentrum auf dem Schlüsselanger.

Auf die Lärmbelastung achten

Da nach der Geschäftsordnung Anträge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt werden, wenn sie 15 Tage vorher eingegangen sind, wird diese Anregung der Grünen in der Sitzung am 18. September diskutiert werden. Pressesprecher Andreas Létang sagt zum Thema Zwischenlösung, dass bei der Wahl eines möglichen Interimsstandortes für den Skatepark mehrere Faktoren zu berücksichtigen seien: die Fläche muss im Eigentum der Stadt und geeignet sein in Bezug auf Größe und Asphaltierung.

Auch auf die Lärmbelastung für die Anwohner gelte es zu achten. Anhand dieser Kriterien habe sich keine geeignete Fläche im Innenstadtgebiet finden lassen.

