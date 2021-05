Landsberg

vor 33 Min.

So erlebt die Leiterin des Gesundheitsamts Landsberg die Corona-Zeit

Plus Die Arbeit des Landsberger Gesundheitsamts hat sich durch Corona verändert. Leiterin Dr. Birgit Brünesholz blickt auf die vergangenen Monate zurück, spricht über Anfeindungen und wagt eine Prognose für den Sommer.

Von Dominik Stenzel

Mitte März 2020 trat in Bayern wegen der Corona-Pandemie der Katastrophenfall ein. Das öffentliche Leben wurde stark eingeschränkt. Gut zwei Monate zuvor war in Kaufering der erste Corona-Infizierte in Deutschland bekannt geworden. Seither hat das Coronavirus unser Leben verändert. In einer Serie erzählen uns jeden Monat Menschen aus dem Landkreis Landsberg, wie sie die Corona-Krise erlebt haben. Heute: Dr. Birgit Brünesholz, die das Gesundheitsamt leitet.

Themen folgen