Landsberg: So funktioniert der Corona-Schnelltest

Plus LT-Redakteur Thomas Wunder macht den Selbstversuch mit einem Corona-Schnellest. Das sind die einzelnen Schritte bis zum Ergebnis.

Von Thomas Wunder

Seit Samstag gibt es auch im Landkreis Landsberg die ersten Corona-Schnelltests zu kaufen. Nach einer Viertelstunde soll man wissen, ob man positiv oder negativ ist. LT-Redakteur Thomas Wunder hat es ausprobiert.

Mein Weg zum Schnelltest war etwas holprig. Eigentlich wollte ich ja bereits am Samstag ein Testpaket beim Discounter Aldi im Landsberger Westen kaufen. Doch am Samstag um 8 Uhr waren die noch gar nicht da. Die Pakete kamen mit Verspätung und ich ging leer aus. Am Dienstag dann wollte ich mir Schnelltests im Drogeriemarkt dm holen. Dort wurde ich auf nächste Woche vertröstet, also ging ich gegenüber wieder zu Aldi. An der Kasse erhielt ich dort das Testpaket mit fünf Antigenselbsttests zum Preis von 24,99 Euro.

Am Mittwochmittag startet dann mein Testversuch. Den Termin habe ich gewählt, weil ich am Abend in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats vielen Menschen begegne. Vor dem Schnelltest heißt es, Hände waschen und Nase putzen. Zuvor habe ich natürlich die Anleitung genau durchgelesen. Soll ja nichts schiefgehen, schließlich ist Fotograf Thorsten Jordan dabei, da sollte der Versuch beim ersten Mal klappen.

Der erste Schritt ist der unangenehmste. Man muss das Teststäbchen etwa 2,5 Zentimeter tief in die Nasenlöcher führen. Bild: Thorsten Jordan

Los geht’s: Vorsichtig schiebe ich das dünne Teststäbchen in mein rechtes Nasenloch – etwa 2,5 Zentimeter tief. Ich rolle es fünf Mal an der Nasenschleimhaut entlang. Dann wiederhole ich das Ganze im linken Nasenloch.

Jetzt führe ich das Teststäbchen in das Probenröhrchen . Ich bewege das Stäbchen gut 45 Sekunden lang in der Flüssigkeit vorsichtig auf und ab. Zum Schluss bewege ich das Teststäbchen zum Mischen mehrmals im Kreis.

Das Teststäbchen wird im Probenröhrchen auf und ab bewegt. Bild: Thorsten Jordan

Nächster Schritt: Ich ziehe das Stäbchen aus dem Probenröhrchen , dessen Wände ich dabei zusammendrücken muss. Ist das Teststäbchen entfernt, drücke ich den angebrachten Tropfaufsatz fest auf das Probenröhrchen .

Der letzte Schritt: Die Testkassette habe ich bereits als erstes ausgepackt. Nun drücke ich vorsichtig und gebe drei Tropfen der Lösung aus dem Probenröhrchen in die Vertiefung auf der Testkassette. Dann heißt es warten.

Die Probenflüssigkeit wird auf die Testkassette getropft. Bild: Thorsten Jordan

Schon nach wenigen Sekunden verfärbt sich die Anzeige leicht rosa. Kurz danach wird auch schon ein rosa Strich sichtbar. Und es bleibt auch dabei. Nach 15 Minuten, so lange ist die vorgesehene Wartezeit, ist nur ein Strich zu sehen: Corona negativ. Wären zwei Striche in der Anzeige zu erkennen gewesen, wäre ich positiv getestet und müsste das dem Gesundheitsamt melden. Danach würde mein positiver Schnelltest mit einem PCR-Test überprüft. Doch das ist nicht notwendig und ich kann in die Sitzung.

