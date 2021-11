So sieht das Christkindlmarkt-Ersatzprogramm in Landsberg aus

Plus Keine Christkindlmärkte, strikte Corona-Regeln: Wie soll da Weihnachtsstimmung aufkommen? Doch die Gastronomie, der Einzelhandel als auch Vereine geben nicht auf, um die Menschen trotz Pandemie aufzuheitern.

Eigentlich hatte Dominik Wagmann keine Lust mehr. Der Gastronom war von der erneuten Absage der Landsberger Stadtweihnacht frustriert. „Dennoch wollen wir Gastronomen zusammenhalten“, sagt Wagmann, der damit auf die Aktion „Landsberger Punsch-Runde“ hinweisen möchte. Die Gastronomen sind jedoch nicht die Einzigen, die unter den widrigen Umständen in Landsberg für Weihnachtsstimmung sorgen wollen.