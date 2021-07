So soll Radfahren in Landsberg sicherer werden

Für die Stadt Landsberg gibt es jetzt ein Geh- und Radwegkonzept. Warum einige Stadträte skeptisch sind.

Die Landsberger sollen in Zukunft mehr mit dem Rad oder zu Fuß in ihrer Stadt unterwegs sein. Damit dies gelingt, soll den Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Geh- und Radwegenetz zur Verfügung stehen. Ein Konzept, wie dieses Netz aussehen könnte, gibt es jetzt. Nach der positiven Entscheidung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats wird es nun in den derzeit in Aufstellung befindlichen Verkehrsentwicklungsplan integriert.

Das Konzept beinhaltet sogenannte Maßnahmensteckbriefe für acht Straßen, die dem Hauptnetz zugeordnet sind. Daneben gibt es noch ein Neben- und ein Freizeitradroutennetz. Für die Spöttinger Straße, die Münchener Straße, die Augsburger Straße, die Iglinger Straße, die Schongauer Straße, die Katharinenstraße, die Lechwiesenstraße und die Von-Kühlmann-Straße gibt es konkrete Vorschläge, wie sie für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden sollen. Das reicht von Querungshilfen über breitere Radstreifen bis hin zu einer Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer. Die einzelnen Maßnahmen stellte Daniel Broschart vom Referat Stadtplanung den Mitgliedern des Bauausschusses vor.

Für die Stadt Landsberg gibt es jetzt ein Geh- und Radwegkonzept. Foto: Thorsten Jordan (Symbolfoto)

Gerade die Anordnung von Tempo 30 oder von Tempo-30-Zonen in den Straßen des Hauptnetzes könnte Probleme bereiten. Das sagte Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung. „Ich habe keine große Hoffnung, dass das rechtlich möglich sein wird.“ Jonas Pioch (Landsberger Mitte) warnte davor, den Bürgerinnen und Bürgern jetzt Hoffnung zu machen, dass Landsberg in den nächsten zwei Jahren zu einer fahrradfreundlichen Stadt wird. „Es wird Jahre dauern“, sagte Hubert Schlee (CSU). Man müsse rigoros umdenken, wenn man möchte, dass mehr Landsberger aufs Rad steigen. „Wir werden unattraktive Entscheidungen treffen müssen“, so Schlee.

"Da werden wir harte Diskussionen führen müssen"

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) zeigte sich zunächst einmal froh darüber, dass es nun eine Übersicht der Maßnahmen gebe, die das Radfahren sicherer machen können. Ihr sei auch klar, dass der Stadtrat eine Priorisierung vornehmen müsse, welche Maßnahmen als Erstes verwirklicht werden. „Da werden wir harte Diskussionen führen“, sagte Doris Baumgartl.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Eine Haushaltsbefragung ist Teil des Beschlusses. Gleichzeitig wird ein Arbeitskreis aus Stadtrat, Verwaltung und geladenen Expertinnen und Experten gebildet, der die Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans, der kommunalen Gesamtstrategie und des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts diskutieren soll.

